«Королевские игры»: оружие и доспехи периода позднего Ренессанса в Пушечном дворе

Музее Пушечного двора Музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется выставка «Королевские игры». Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса из собрания Государственного исторического музея».
Выставка познакомит посетителей с образцами вооружения, созданными по индивидуальному заказу придворными оружейниками габсбургского императорского двора, княжеских западноевропейских дворов, мастерами крупнейших художественных и ремесленных центров времен позднего Ренессанса.
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