«Королевские игры»: оружие и доспехи периода позднего Ренессанса в Пушечном дворе

18:45, 21.06.2018 39
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Музее Пушечного двора Музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется выставка «Королевские игры». Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса из собрания Государственного исторического музея».

Выставка познакомит посетителей с образцами вооружения, созданными по индивидуальному заказу придворными оружейниками габсбургского императорского двора, княжеских западноевропейских дворов, мастерами крупнейших художественных и ремесленных центров времен позднего Ренессанса.

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