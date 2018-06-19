«Турбулентная» «фурия роха»: открытая тренировка сборной Испании

Сборная Испании на «российском» чемпионате мира уже стала если не самой, то уж точно одной из самых веселых и непредсказуемых команд. Мало того, что испанская федерация футбола умудрилась заменить главного тренера перед самым стартом турнира, так еще и сама «фурия роха» выдала весьма горячий футбол в матче с португальцами, упустив победу на последних минутах (3:3). В Казань Испания прилетела за первой победой на российском мундиале. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке и пресс-конференции «Красной фурии».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым