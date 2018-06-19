«Турбулентная» «фурия роха»: открытая тренировка сборной Испании

Сборная Испании на «российском» чемпионате мира уже стала если не самой, то уж точно одной из самых веселых и непредсказуемых команд. Мало того, что испанская федерация футбола умудрилась заменить главного тренера перед самым стартом турнира, так еще и сама «фурия роха» выдала весьма горячий футбол в матче с португальцами, упустив победу на последних минутах (3:3). В Казань Испания прилетела за первой победой на российском мундиале. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке и пресс-конференции «Красной фурии».