«Все на поле решает футбольный бог»: как «принцы Персии» готовились к бою с «красной фурией»

Накануне в Международном аэропорту «Казань» приземлился борт с футболистами сборной Ирана, после первого тура захватившими лидерство в группе В. Завтра, в 21.00, «принцы Персии» проведут в столице Татарстана первый в своей истории матч с чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы — сборной Испании. Сегодня же на стадионе «Казань Арена» состоялись официальная тренировка иранцев и пресс-конференция их главного тренера Карлуша Кейруша.