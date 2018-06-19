«Все на поле решает футбольный бог»: как «принцы Персии» готовились к бою с «красной фурией»

Накануне в Международном аэропорту «Казань» приземлился борт с футболистами сборной Ирана, после первого тура захватившими лидерство в группе В. Завтра, в 21.00, «принцы Персии» проведут в столице Татарстана первый в своей истории матч с чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы — сборной Испании. Сегодня же на стадионе «Казань Арена» состоялись официальная тренировка иранцев и пресс-конференция их главного тренера Карлуша Кейруша.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым