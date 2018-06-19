«Все на поле решает футбольный бог»: как «принцы Персии» готовились к бою с «красной фурией»

21:22, 19.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Накануне в Международном аэропорту «Казань» приземлился борт с футболистами сборной Ирана, после первого тура захватившими лидерство в группе В. Завтра, в 21.00, «принцы Персии» проведут в столице Татарстана первый в своей истории матч с чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы — сборной Испании. Сегодня же на стадионе «Казань Арена» состоялись официальная тренировка иранцев и пресс-конференция их главного тренера Карлуша Кейруша.

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