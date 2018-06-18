ТАИФ-НК принял участие в нижнекамском Сабантуе

ТАИФ-НК принял участие в Сабантуе, который прошел на майдане культурного-спортивно комплекса «Ильинка». По традиции, на майдане компания оформила площадку и порадовала горожан насыщенной праздничной программой. Почетными гостями праздника, которых встретил генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов стали: первый заместитель руководителя аппарата Президента Татарстана Марат Муратов, гендиректор турецкого аэропорта «Даламан» Хамди Гювенч и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.
На площадке работал литейщик, поэтому Равиль Муратов решил попробовать себя в новой профессии и вылил сувенир из олова с логотипом «ТАИФ-НК».
Участие в Сабантуе компания принимает ежегодно. В этом году был организован концерт с выступлениями исполнителей татарских эстрадных песен и артистов художественной самодеятельности. Работал аттракцион «Фотобудка», кроме этого, все желающие могли сфотографироваться с золотыми «живыми скульптурами», которые были оформлены в футбольном стиле в честь Чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в России.
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