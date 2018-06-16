Болельщик Саркози, VAR-пенальти и «парашют» от Погба: «скрипучая» победа Франции над Австралией

Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы C прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу французов. В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (58-я минута, с пенальти) и Поль Погба (81). В составе австралийцев отличился Миле Единак (62, с пенальти).
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии