«Угощаются все!» Как Минниханов, Рыжиков и Карадениз накормили чак-чаком гостей FIFA FAN FEST

20:22, 14.06.2018 36
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в столице Татарстана на площади перед Центром семьи «Казан» открылся фестиваль болельщиков FIFA FAN FEST. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и футболисты Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз, которые угостили гостей фестиваля уникальным чак-чаком в виде футбольного мяча.

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