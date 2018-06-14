Самураи к схватке готовы: сборная Японии провела открытую тренировку

17:29, 14.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Открытую тренировку провела сегодня сборная Японии по футболу. Японцы разместились на базе «Рубина» и там же тренируются. Футболисты приехали двумя составами — помимо основного прилетела молодежная сборная, которая сыграет с казанскими юными «рубиновцами».

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