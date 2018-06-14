Фалькао в порядке: открытая тренировка сборной Колумбии

13:12, 14.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России 36 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня сборная Колумбии по футболу провела тренировку для зрителей и журналистов на территории «Свияжских холмов» — там футболисты разместились на время чемпионата мира.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 июня
    Такие красочные фотографии
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  • Анонимно 14 июня
    колоритные такие спортсмены) на фоне зеленой травки
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  • Анонимно 14 июня
    красиво, празднично
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