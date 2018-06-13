«Передвижники 1871-1902»: казанцы увидят работы русских мастеров из собрания Третьяковской галереи

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» Казанского Кремля открылась выставка «Передвижники 1871-1902. Из собрания Государственной Третьяковской галереи». В выставочных залах центра будут экспонироваться работы Ильи Репина, Ивана Крамского, Владимира и Константина Маковских, Иллариона Прянишникова, Василия Поленова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Исаака Левитана и многих других русских мастеров, связанных с художественным явлением под названием «передвижничество». Экспозиция включает 57 произведений выдающихся художников второй половины XIX века и охватывает период в несколько десятилетий (1870-1900-е годы). На открытии побывал фотокорреспондент "Реального времени".
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