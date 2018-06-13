Игорь Нетто и сборная мира: к мундиалю в Казани появятся новые граффити

К чемпионату мира по футболу в Казани появятся новые граффити. Уже к завтрашнему дню на здании по ул.Сибгата Хакима, 58 будет завершен портрет советского футболиста и тренера Игоря Нетто, на стенах, обрамляющих Булак, – сборная мира, а на здании по ул.Галиаскара Камала, 2 художники представят быт жителей Казани. Над новыми картинами начала июня работают Управление архитектуры и градостроительства Казани совместно с творческим коллективом конгломерата «Супернова». За работой художника Дмитрия LIL-DEE Кудинова над эскизом изображения Игоря Нетто наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".