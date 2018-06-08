Искусство шамаиля в «Кул-Шариф»: арабская каллиграфия, классические материалы и авангардная арабографика

22:23, 08.06.2018 17
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в мечети "Кул-Шариф" открылась выставка «Искусство шамаиля: традиции и новации». В экспозиции представлены как произведения современного искусства, развивающего традиции татарского шамаиля, так и образцы классических шамаилей.

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