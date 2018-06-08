Теплая встреча: ветераны-энергетики посетили Казанскую ТЭЦ-3

Накануне 50-летнего юбилея филиал ОАО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» посетили ветераны-энергетики, посвятившие теплоцентрали десятилетия жизни и работы. Гостей провели по цехам, показали новый – самый мощный в России – энергоблок, введенный в эксплуатацию год назад. Также бывшие работники КТЭЦ-3 посетили музей, посвященный истории предприятия.
После завершения экскурсии с гостями встретился директор Казанской ТЭЦ-3 Дмитрий Демидов. Он рассказал об амбициозных планах компании и о реализованных проектах станции, отметив роль преемственности поколений в достигнутых результатах.
Завершилось мероприятие вручением памятных подарков, праздничным обедом в сопровождении концерта, подготовленного сотрудниками Казанской ТЭЦ-3.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым