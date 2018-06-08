Теплая встреча: ветераны-энергетики посетили Казанскую ТЭЦ-3

Накануне 50-летнего юбилея филиал ОАО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» посетили ветераны-энергетики, посвятившие теплоцентрали десятилетия жизни и работы. Гостей провели по цехам, показали новый – самый мощный в России – энергоблок, введенный в эксплуатацию год назад. Также бывшие работники КТЭЦ-3 посетили музей, посвященный истории предприятия.

После завершения экскурсии с гостями встретился директор Казанской ТЭЦ-3 Дмитрий Демидов. Он рассказал об амбициозных планах компании и о реализованных проектах станции, отметив роль преемственности поколений в достигнутых результатах.

Завершилось мероприятие вручением памятных подарков, праздничным обедом в сопровождении концерта, подготовленного сотрудниками Казанской ТЭЦ-3.