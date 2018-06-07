Искусство нового века: галерея «Хазинэ» представляет «Русский авангард»

Сегодня в казанской галерее «Хазинэ» открылась выставка из собрания ГМИИ РТ «Русский авангард». Коллекция авангарда начала ХХ века является гордостью музейного собрания. В ней представлены работы известнейших русских художников начала ХХ века В. Кандинского, П. Кончаловского, Н. Рериха, Р. Фалька, А. Родченко и других.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии