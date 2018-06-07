Искусство нового века: галерея «Хазинэ» представляет «Русский авангард»

23:12, 07.06.2018 28 1
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  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев

Сегодня в казанской галерее «Хазинэ» открылась выставка из собрания ГМИИ РТ «Русский авангард». Коллекция авангарда начала ХХ века является гордостью музейного собрания. В ней представлены работы известнейших русских художников начала ХХ века В. Кандинского, П. Кончаловского, Н. Рериха, Р. Фалька, А. Родченко и других.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:08
    схожу, на выходных схожу
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