Секреты чак-чака от чиновников и хлебопеков: новая продукция к ЧМ-2018 в Казани

Татарстанские госкомитет по туризму и Центр развития туризма придумали еще один способ продвижения бренда республики – к ЧМ по футболу на прилавках магазинов, сувенирных ларьков, на вокзалах и в казанском аэропорту появятся брендированные бутилированная вода и чак-чак. С новой продукцией сегодня познакомились и корреспонденты «Реального времени».