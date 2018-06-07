Секреты чак-чака от чиновников и хлебопеков: новая продукция к ЧМ-2018 в Казани

18:37, 07.06.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России 30
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  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев

Татарстанские госкомитет по туризму и Центр развития туризма придумали еще один способ продвижения бренда республики – к ЧМ по футболу на прилавках магазинов, сувенирных ларьков, на вокзалах и в казанском аэропорту появятся брендированные бутилированная вода и чак-чак. С новой продукцией сегодня познакомились и корреспонденты «Реального времени».

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