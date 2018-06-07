Секреты чак-чака от чиновников и хлебопеков: новая продукция к ЧМ-2018 в Казани

Татарстанские госкомитет по туризму и Центр развития туризма придумали еще один способ продвижения бренда республики – к ЧМ по футболу на прилавках магазинов, сувенирных ларьков, на вокзалах и в казанском аэропорту появятся брендированные бутилированная вода и чак-чак. С новой продукцией сегодня познакомились и корреспонденты «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым