Рецепт от Святослава Мурунова: устойчивое развитие исторического центра — это сохранение, обновление, санация

17:31, 07.06.2018 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в архитектурно-образовательном пространстве КГАСУ "BFFT.space" начал работу научно-практический семинар «Устойчивое развитие исторического поселения Казани». Участники семинара - члены градостроительного совета Казани, архитекторы, реставраторы, музейщики, руководители отделов Исполкома, экскурсоводы, жители центра, девелоперы. Начало работы семинара – в фоторепортаже «Реального времени».

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