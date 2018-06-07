Трамвай в тюбетейке вновь появился на улицах Казани

Сегодня в Казани вновь вышел на линию ретро-трамвай. Экскурсионный маршрут начинается от железнодорожного вокзала, проходит мимо Колхозного рынка, по улицам Парижской Коммуны, Тукая, Тинчурина, мимо автовокзала до речного порта и обратно. Во время экскурсии туристы также могут попробовать национальную выпечку и татарский чай с травами.