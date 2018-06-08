ЦИПР-2018. Выездная редакция «Реального времени» в лицах

17:00, 08.06.2018 70
Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Владимир Конышев, генеральный директор Netrobotics Владимир Конышев, генеральный директор Netrobotics Владимир Конышев, генеральный директор Netrobotics Владимир Конышев, генеральный директор Netrobotics Дмитрий Серов, программа «Цифровая экономика Российской Федерации» Дмитрий Серов, программа «Цифровая экономика Российской Федерации» Дмитрий Серов, программа «Цифровая экономика Российской Федерации» Дмитрий Серов, программа «Цифровая экономика Российской Федерации» Ришат Мубаракшин, управление проектами, «Цифровая экономика РФ» Ришат Мубаракшин, управление проектами, «Цифровая экономика РФ» Ришат Мубаракшин, управление проектами, «Цифровая экономика РФ» Ришат Мубаракшин, управление проектами, «Цифровая экономика РФ» Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL системные технологии» Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL системные технологии» Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL системные технологии» Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL системные технологии» Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе» Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе» Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе» Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе» Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе» Сергей Плуготаренко, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, директор РАЭК Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера ГК «Ростех» Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера ГК «Ростех» Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера ГК «Ростех» Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера ГК «Ростех» Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Татьяна Латушкина, директор представительства SearchInform в ПФО Татьяна Латушкина, директор представительства SearchInform в ПФО Татьяна Латушкина, директор представительства SearchInform в ПФО Татьяна Латушкина, директор представительства SearchInform в ПФО Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ, комитет по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ, комитет по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ, комитет по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ, комитет по бюджету и налогам Сергей Румянцев, проректор по стратегическому развитию завкафедрой онкологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Румянцев, проректор по стратегическому развитию завкафедрой онкологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Румянцев, проректор по стратегическому развитию завкафедрой онкологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алексей Козырев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Антон Грачев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“ Антон Грачев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“ Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «БАРС Груп» Тина Канделаки, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Робот Алиса
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  • Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Владимир Конышев, генеральный директор Netrobotics
    Максим Платонов
  • Владимир Конышев, генеральный директор Netrobotics
    Максим Платонов
  • Владимир Конышев, генеральный директор Netrobotics
    Максим Платонов
  • Владимир Конышев, генеральный директор Netrobotics
    Максим Платонов
  • Дмитрий Серов, программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
    Максим Платонов
  • Дмитрий Серов, программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
    Максим Платонов
  • Дмитрий Серов, программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
    Максим Платонов
  • Дмитрий Серов, программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
    Максим Платонов
  • Ришат Мубаракшин, управление проектами, «Цифровая экономика РФ»
    Максим Платонов
  • Ришат Мубаракшин, управление проектами, «Цифровая экономика РФ»
    Максим Платонов
  • Ришат Мубаракшин, управление проектами, «Цифровая экономика РФ»
    Максим Платонов
  • Ришат Мубаракшин, управление проектами, «Цифровая экономика РФ»
    Максим Платонов
  • Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково»
    Максим Платонов
  • Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково»
    Максим Платонов
  • Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково»
    Максим Платонов
  • Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson
    Максим Платонов
  • Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson
    Максим Платонов
  • Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson
    Максим Платонов
  • Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson
    Максим Платонов
  • Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL системные технологии»
    Максим Платонов
  • Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL системные технологии»
    Максим Платонов
  • Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL системные технологии»
    Максим Платонов
  • Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL системные технологии»
    Максим Платонов
  • Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе»
    Максим Платонов
  • Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе»
    Максим Платонов
  • Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе»
    Максим Платонов
  • Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе»
    Максим Платонов
  • Иван Ожгихин, зам.генерального директора по развитию систем продаж компании «Швабе»
    Максим Платонов
  • Сергей Плуготаренко, директор РАЭК
    Максим Платонов
  • Сергей Плуготаренко, директор РАЭК
    Максим Платонов
  • Сергей Плуготаренко, директор РАЭК
    Максим Платонов
  • Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера ГК «Ростех»
    Максим Платонов
  • Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера ГК «Ростех»
    Максим Платонов
  • Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера ГК «Ростех»
    Максим Платонов
  • Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера ГК «Ростех»
    Максим Платонов
  • Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Татьяна Латушкина, директор представительства SearchInform в ПФО
    Максим Платонов
  • Татьяна Латушкина, директор представительства SearchInform в ПФО
    Максим Платонов
  • Татьяна Латушкина, директор представительства SearchInform в ПФО
    Максим Платонов
  • Татьяна Латушкина, директор представительства SearchInform в ПФО
    Максим Платонов
  • Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ, комитет по бюджету и налогам
    Максим Платонов
  • Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ, комитет по бюджету и налогам
    Максим Платонов
  • Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ, комитет по бюджету и налогам
    Максим Платонов
  • Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ, комитет по бюджету и налогам
    Максим Платонов
  • Сергей Румянцев, проректор по стратегическому развитию завкафедрой онкологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
    Максим Платонов
  • Сергей Румянцев, проректор по стратегическому развитию завкафедрой онкологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
    Максим Платонов
  • Сергей Румянцев, проректор по стратегическому развитию завкафедрой онкологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
    Максим Платонов
  • Алексей Козырев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
    Максим Платонов
  • Алексей Козырев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
    Максим Платонов
  • Алексей Козырев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
    Максим Платонов
  • Алексей Козырев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
    Максим Платонов
  • Антон Грачев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“
    Максим Платонов
  • Антон Грачев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ
    Максим Платонов
  • Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «БАРС Груп»
  • Тина Канделаки, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ»
  • Тина Канделаки, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ»
  • Тина Канделаки, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ»
  • Тина Канделаки, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ»
  • Робот Алиса
    Максим Платонов

6 июня в Иннополисе открылась конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2018», где представители промышленности, отрасли IT, оборонного комплекса обсуждают самые острые вопросы развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности. На ЦИПР-2018 работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.

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