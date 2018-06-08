ЦИПР-2018. Выездная редакция «Реального времени» в лицах

6 июня в Иннополисе открылась конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2018», где представители промышленности, отрасли IT, оборонного комплекса обсуждают самые острые вопросы развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности. На ЦИПР-2018 работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.
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