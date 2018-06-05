Готовность №1: как горбольница №7 стала госпиталем

17:28, 05.06.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанская горбольница №7 — один из основных госпиталей FIFА в Казани, отчиталась о готовности к мундиалю. Казанским журналистам продемонстрировали инфраструктуру, способную в случае необходимости принять сразу 500 пациентов. В пресс-туре побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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