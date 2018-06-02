Дом, милый дом! В Казани стартовал очередной сезон «Том Сойер феста»

Сегодня в Казани во дворе одного из домов по улице Волкова стартовал очередной «Том Сойер фест». В нынешнем сезоне планируется обновить 6 домов по адресам: ул. Волкова, 14, Достоевского, 12, Калинина, 4, Фатыха Карима, 11, Сары Садыковой, 14, и Габдуллы Тукая, 33.
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