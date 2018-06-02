Как в лесу огород городили: в Казани стартовал новый экологический проект

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани стартовал проект под названием «Общественный огород». Любой желающий мог высадить растения на площадке около эко-центра «Дом» и получить свою, именную грядку. В первый день работы волонтеры и садоводы-любители посадили горох, редис, тыкву, салат, базилик и различные цветы. Ухаживать за всходами и собирать урожай активисты будут в течение всего лета.
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