Как в лесу огород городили: в Казани стартовал новый экологический проект

17:20, 02.06.2018 22 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани стартовал проект под названием «Общественный огород». Любой желающий мог высадить растения на площадке около эко-центра «Дом» и получить свою, именную грядку. В первый день работы волонтеры и садоводы-любители посадили горох, редис, тыкву, салат, базилик и различные цветы. Ухаживать за всходами и собирать урожай активисты будут в течение всего лета.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 02 июня
    А урожай к кому уйдет?)
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    Анонимно 02 июня
    Кто успеет, тот и соберет)
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  • Анонимно 02 июня
    Бесплатная работка
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  • Анонимно 02 июня
    Здесь результат не так уж и важен (в смысле - кому достанется урожай). Здесь важен сам процесс созидания! Молодцы ребята!
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