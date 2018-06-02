«Не кочегары мы, не плотники…»: как будущие жильцы «Салават купере» пытались помочь строителям

15:47, 02.06.2018 14
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  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина

Около ста человек стихийно собрались сегодня у недостроенных домов 11-го квартала «Салават купере». Люди хотели самостоятельно закончить дома, прихватив с собой строительные инструменты, и даже записали видеообращение Путину.

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