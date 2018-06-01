В День защиты детей банк «Аверс» принял участие в озеленении территории ГАУЗ «ДРКБ»

Сегодня сотрудники Банка «Аверс» высадили на территории ДРКБ цветы и декоративные растения. Озеленять Детскую республиканскую клиническую больницу стало доброй традицией Банка — посадку цветов работники проводят в каждый День защиты детей.
Кроме этого, в ДРКБ был организован концерт с детскими песнями и воздушными шарами. По словам главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Айрата Зиатдинова, ДРКБ входит в пятерку крупных детских больниц Российской Федерации. Ежегодно в клинике получают лечение более 45 тыс. пациентов со всего Татарстана и регионов России.
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