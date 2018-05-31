Без сюрпризов: годовое собрание акционеров «АК БАРС» Банка в «Корстоне»

Сегодня в Казани прошло годовое собрание акционеров «АК БАРС» Банка, на котором был избран новый состав совета директоров, а также решено, как распределить прибыль за 2017 год. Все прошло без сюрпризов: в совете сменился только 1 из 12 членов, а акционеры в шестой раз согласились не получать дивиденды.