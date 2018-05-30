Велогонка без проигравших: 350 непростых метров на специальных велосипедах

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу состоялся велозабег детей с ограниченными возможностями здоровья на специальных велосипедах. В соревнованиях на дистанции 350 метров приняли участие 50 ребят разного возраста. Для детей с серьезными диагнозами, которым с трудом дается координация движений, прохождение даже такой небольшой трассы – это огромное преодоление себя.