Велогонка без проигравших: 350 непростых метров на специальных велосипедах

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу состоялся велозабег детей с ограниченными возможностями здоровья на специальных велосипедах. В соревнованиях на дистанции 350 метров приняли участие 50 ребят разного возраста. Для детей с серьезными диагнозами, которым с трудом дается координация движений, прохождение даже такой небольшой трассы – это огромное преодоление себя.
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