Суры Корана, намаз и мусульманская мода: в Казани впервые прошел республиканский женский ифтар

23:36, 27.05.2018 42 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Вечер разговения для прекрасной половины человечества собрал сегодня в Казанской академии тенниса 4 тысячи человек. Гостей ифтара порадовали своими живыми выступлениями исполнители нашидов и мунаджатов. Также был организован показ мусульманской моды.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 00:24
    Огонь! )
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  • Анонимно 04:25
    бизнен Татар кызларыбыз доньяда ин матур!
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