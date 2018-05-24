Как казанские вокзалы встретят гостей ЧМ по футболу

16:52, 24.05.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России 97
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  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин

В преддверии проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 вокзалы Казани приняли участие в акции «Фотографировать разрешено». Цель проекта – популяризация свободной фото- и видеосъемки для личного пользования на объектах пассажирской инфраструктуры. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на Центральном вокзале, поучился правилам съемки на объекте транспортной инфраструктуры и снял "правильный" фоторепортаж.

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