В преддверии купального сезона: экологи и волонтеры провели «Чистый средник» на пляже «Локомотив»

19:55, 23.05.2018 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани на пляже Локомотив прошла экологическая акция "Чистый средник". Волонтеры, сторонники движения «Будет чисто», представители РГО привели в порядок прибрежную территорию Волги, а специалисты лаборатории Минэкологии взяли пробы воды.

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