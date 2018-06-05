ТАИФ завершает строительство четырехуровневой парковки

Завершаются работы по строительству уникальной подземной четырехуровневой парковки, расположенной по адресу ул. Пушкина, 86а на площади перед НКЦ «Казань». Парковка представляет из себя многоуровневое современное архитектурное сооружение, гармонично сочетающееся с существующими архитектурными решениями. Паркинг рассчитан на 957 машино-мест, включая 62 места на эксплуатируемой кровле.
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