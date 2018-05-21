Как Рустам Минниханов в Иннополисе в футбол играл

Сегодня в Иннополисе появилась опытная зона связи нового поколения технологии 5G. В торжественном открытии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор компании Huawei в России Эйден У и и.о. генерального директора ПАО «Таттелеком» Денис Улесов.
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