Как Рустам Минниханов в Иннополисе в футбол играл

14:12, 21.05.2018 33 1
1/33
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Иннополисе появилась опытная зона связи нового поколения технологии 5G. В торжественном открытии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор компании Huawei в России Эйден У и и.о. генерального директора ПАО «Таттелеком» Денис Улесов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:46
    В этих очках такие смешные люди. Как с другой планеты
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи