Утилизация по правилам: в Горкинско-Ометьевском лесу казанцев учат собирать мусор

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу проходит фестиваль «Разделяй с нами», цель которого - популяризация раздельного сбора мусора. Организаторы оделили общественное пространство на несколько площадок — зона экопроектов, фримаркет, лекторий, экологические игры. На мастер-классах посетителям расскажут о правилах раздельного сбора мусора, повторном использовании вещей и опыте решения экологических проблем в мире. На фримаркете горожане смогут могут обменяться вещами и книгами. На фестивале работает пункт приема вторсырья: можно сдать макулатуру, пластик, алюминиевые банки и батарейки.
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