Утилизация по правилам: в Горкинско-Ометьевском лесу казанцев учат собирать мусор

14:25, 19.05.2018 22 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу проходит фестиваль «Разделяй с нами», цель которого - популяризация раздельного сбора мусора. Организаторы оделили общественное пространство на несколько площадок — зона экопроектов, фримаркет, лекторий, экологические игры. На мастер-классах посетителям расскажут о правилах раздельного сбора мусора, повторном использовании вещей и опыте решения экологических проблем в мире. На фримаркете горожане смогут могут обменяться вещами и книгами. На фестивале работает пункт приема вторсырья: можно сдать макулатуру, пластик, алюминиевые банки и батарейки.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 15:06
    Актуально очень
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  • Анонимно 18:40
    Все это мне напомнило чистомэна)
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    Анонимно 20:00
    Что это? Из фильма?
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    Анонимно 20:32
    Да не,есть один человек который реально ходит и чистит мусор. Забесплатно
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  • Анонимно 20:20
    А вот это очень даже правильно! Наших людей надо хотя бы научить мусор до мусорки доносить, ато частенько бычки, жевачки да и просто фантики бросают как м где попало
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    Анонимно 20:54
    Надо вводить огромные штрафы за это и все
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