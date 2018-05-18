Кувшин с дирхемами, керенки, думки и золото Колчака. Нацбанк РТ показал «самое дорогое»

18:59, 18.05.2018 38 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Национальный банк РТ присоединился к акции «Ночь музеев»: для посетителей музея банковского дела организовали выставку, посвященную столетию захвата золотого запаса Российской империи и представили экспозиции «Маршрут золотого запаса» и «Эпохи денежных реформ». На выставке побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 мая
    Молодцы. Было очень интересно .
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  • Анонимно 18 мая
    Весьма занятная экскурсия. Но тема золотого запаса до конца не раскрыта
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