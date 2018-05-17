Будни молодежной организации Казанской ТЭЦ-3

Энергокомпания ТГК-16 ведет последовательную работу по реализации социальной политики. На филиалах компании действуют молодежные организации, которые принимают активное участие в общественной жизни станций. Так, ежегодно работники Казанской ТЭЦ-3 накануне великого праздника – Дня Победы – навещают энергетиков-ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году активисты станции вручили героям праздника цветы и подарки от имени предприятия, выразив им благодарность.

Также в мае состав молодежной организации КТЭЦ-3 традиционно принимает участие в республиканском конкурсе среди промышленных предприятий «Маршбросок». На этот раз работник КТЭЦ-3 Руслан Бухарциев удостоился серебра, заняв почетное второе место. Подробнее о буднях молодежной организации станции - в фоторепортаже.