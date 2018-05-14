Для автопрома: Рустам Минниханов открыл в Елабуге сервисный металлоцентр

15:02, 14.05.2018 51
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории ОЭЗ «Алабуга» открылся первый в Поволжье сервисный металлоцентр совместного производства турецкого резидента «Джошкуноз Алабуга» и Магнитогорского металлургического комбината (ММК). В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, CEO ПАО «Соллерс» Вадим Швецов.

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