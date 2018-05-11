Зәлфия, Әлфия, Диләрә… Кто станет «Татар кызчыгы – 2018»?

19:34, 11.05.2018 35 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в НКЦ «Казань» прошел финал конкурс «Татар кызчыгы – 2018». Как состязались юные финалистки - девочки в возрасте 6-8 лет, и как переживали за них родные и близкие - в фоторепортаже «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 мая
    Татарстан вообще ничего не делает насчет таких мероприятий. Башкирия проводит конкурс "Башкорт хылыуы" (Башкирская красавица) в каждом районе, а у нас и по целой республике ни одного.
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