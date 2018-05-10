Юбилейный KazanSummit: множество vip-гостей, халяль-кейтеринг и мусульманская мода

Сегодня на площадке ГТРК «Корстон» стартовал X Международный экономический саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit», в работе которого принимают участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ерболат Досаев, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, вице-президент Группы Исламского банка развития Замир Икбаль и другие.
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