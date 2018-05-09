ТАИФ-НК поздравил ветеранов с Днем Победы

В честь Дня Победы представители ОАО "ТАИФ-НК" навестили ветеранов, закрепленных за предприятием.

Сначала приехали в гости к 93-летней Анастасии Алибеевой. Медик по образованию в годы Великой Отечественной Войны работала в военном госпитале. После, представители компании навестили Панфила Павлова с супругой. Всем вручили цветы, продуктовые наборы и постельные комплекты.

Всего в Нижнекамске живут 107 участников Великой Отечественной войны, 1238 тружеников тыла, 133 вдовы участника войны и еще 255 человек имеют двойной статус — труженик тыла и вдова участника войны.

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