ТАИФ-НК поздравил ветеранов с Днем Победы

В честь Дня Победы представители ОАО "ТАИФ-НК" навестили ветеранов, закрепленных за предприятием.
Сначала приехали в гости к 93-летней Анастасии Алибеевой. Медик по образованию в годы Великой Отечественной Войны работала в военном госпитале. После, представители компании навестили Панфила Павлова с супругой. Всем вручили цветы, продуктовые наборы и постельные комплекты.
Всего в Нижнекамске живут 107 участников Великой Отечественной войны, 1238 тружеников тыла, 133 вдовы участника войны и еще 255 человек имеют двойной статус — труженик тыла и вдова участника войны.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым