«Рубин» — «Уфа»: репетиция перед ЧМ-2018 и финал для «Черномора»

Сегодня «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России на «Казань Арене». За 90 минут встречи соперники так и не смогли открыть счет. Эта игра стала последней для ветерана хозяев Гекдениза Карадениза и тестовой перед чемпионатом мира по футболу.