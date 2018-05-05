Футбольная сенсация в Казани: Хулио Маглионе и Мичел Сальгадо уже на поле

16:43, 05.05.2018 29
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани открылся парк чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Мичел Сальгадо. За тем, что происходило сегодня в парке, наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

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