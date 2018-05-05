Поволжская «Вахта памяти» завершилась в Казани у Красных ворот

15:17, 05.05.2018 27 1
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Сегодня в Казани митингом, посвященным труженикам Порохового завода, завершился автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Колонна, которая стартовала в Москве от Вечного огня на Поклонной горе, закончила свой путь в столице Татарстана. Военнослужащие и ветераны проехали более 1000 километров по четырем регионам ПФО: Нижегородская область, Мордовия, Чувашия и Татарстан.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:01
    Эх! Не знала про это мероприятие! Сходила бы с бабушкой
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