Поволжская «Вахта памяти» завершилась в Казани у Красных ворот

Сегодня в Казани митингом, посвященным труженикам Порохового завода, завершился автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Колонна, которая стартовала в Москве от Вечного огня на Поклонной горе, закончила свой путь в столице Татарстана. Военнослужащие и ветераны проехали более 1000 километров по четырем регионам ПФО: Нижегородская область, Мордовия, Чувашия и Татарстан.
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