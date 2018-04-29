«Требуем честного суда»: кредиторы первой очереди ТФБ и «ИнтехБанка» вновь вышли на митинг

11:48, 29.04.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Митинг кредиторов первой очереди обанкротившихся банков ТФБ и «ИнтехБанка» прошел сегодня в казанском парке «Крылья Советов».

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