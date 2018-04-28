Мусора мало не бывает: как сортируют казанские отходы

Активисты движения против МСЗ, объединившиеся для повсеместного внедрения раздельного сбор мусора и переработку, обошли сегодня вдоль и поперек одну из крупных мусоросортировочных станций Казани в поисках ответа на главный протестный вопрос – реально ли перерабатывать в Казани 85% собираемого мусора, а не сжигать на МСЗ. В «Чистом городе» побывали и корреспонденты «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым