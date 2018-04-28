Мусора мало не бывает: как сортируют казанские отходы

Активисты движения против МСЗ, объединившиеся для повсеместного внедрения раздельного сбор мусора и переработку, обошли сегодня вдоль и поперек одну из крупных мусоросортировочных станций Казани в поисках ответа на главный протестный вопрос – реально ли перерабатывать в Казани 85% собираемого мусора, а не сжигать на МСЗ. В «Чистом городе» побывали и корреспонденты «Реального времени».