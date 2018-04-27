«Два гения танца» в галерее «Хазине»: Рудольф Нуриев и Михаил Барышников

22:16, 27.04.2018 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В галерее современного искусства «Хазинэ» открылась выставка "Два гения танца", посвященных Рудольфу Нуриеву и Михаилу Барышникову. Автор работ о Нуриеве и Барышникове – художник Александр Чаловский.

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