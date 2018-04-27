Доступная среда, сбор мусора и название для бульвара: казанцы обсудили проект зеленой зоны по ул.Фучика

22:14, 27.04.2018 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Жители казанского микрорайона «Азино-2» внесли свои правки в проект создания бульвара по улице Фучика на очередных публичных слушаниях. Общественные обсуждения были организованы командой парков и скверов города под руководством помощника президента РТ Наталии Фишман.

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