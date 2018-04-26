Панорама, туалет и место для пограничников: как казанцы обсуждали проект парка у ЖК «Комсомолец»

Сегодня архдесант с властями и жителями обсуждал проект благоустройства общественного пространства - парка у ЖК «Комсомолец», который в итоге все-таки прошел стадию согласования. Благодаря неоднократным обсуждениям концепции парка в нем появится площадка для выгула собак, детская зона, смотровая площадка и многое другое.
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