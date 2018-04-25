«Умный город»: телеучет и телеконтроль? В Иннополисе появился центр разработок интернета вещей

18:44, 25.04.2018 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Инополисе открыли Центр исследований и разработок МТС и Ericsson в области 5G и Интернета вещей. На первом этапе центр будет создавать решения «умного города» для инфраструктуры населенных пунктов Татарстана – Арска, Альметьевска и Иннополиса. Планируется тиражирование разработок в других российских городах. На открытии побывали корреспонденты «Реального времени».

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