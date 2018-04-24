«ВолгаСтройЭкспо-2018»: чемпионат водопроводчиков, избушка на курьих ножках и детские горки

С 24 по 27 апреля на Казанской ярмарке проходит XXIII международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо». Выставка охватывает все сферы строительного комплекса. В программе — конференции, тематические семинары, круглые столы, презентации. С экспозицией ознакомился фотокорреспондент "Реального времени".
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