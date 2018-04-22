«Татар кызы — 2018»: в Уфе выбрали самую красивую татарочку Башкортостана

18:51, 22.04.2018 51 1
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  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков
  • Олег Яровиков

Накануне вечером в Уфе определили самую красивую татарочку Башкортостана. В конкурсе красоты победила 17-летняя Чулпан Кашанова из Балтачевского района. Именно она приедет представлять свою республику в Казань на Международный конкурс красоты «Татар кызы», который состоится в октябре.

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