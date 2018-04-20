«Рахлинские сезоны»: Шопен, Сен-Санс и восходящая звезда из Франции

Сегодня в БКЗ им. С. Сайдашева состоялся концерт-закрытие VIII Международного фестиваля «Рахлинские сезоны». С ГСО РТ выступил французский пианист Люка Дебарг. В программе – Ф. Шопен "Концерт № 1 для фортепиано с оркестром", К. Сен-Санс "Симфония №3 до минор «Органная».
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