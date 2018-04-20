Сотрудники ТАИФ-НК присоединились к масштабной санитарной очистке города

110 сотрудников ТАИФ-НК приняли участие в весеннем общегородском среднике. На уборку Нижнекамских улиц вышли работники завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. В течение двух дней сотрудники ТАИФ-НК подметали бордюры и близлежащую территорию, закрепленную за предприятием – это самый сложный этап работ, так как нужно было убрать весь песок, который скопился за зиму.
Привести в порядок участки магистральных и внутренних дорог города решили в три этапа: на прошлой неделе сотрудники ОАО "ТАИФ-НК" раскидали снег и собрали крупный мусор, в этот раз подмели песок и расчистили газоны. Завершающий этап запланирован на 25 и 26 апреля где предстоит побелить деревья, столбы и бордюры.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым