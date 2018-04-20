Сотрудники ТАИФ-НК присоединились к масштабной санитарной очистке города

110 сотрудников ТАИФ-НК приняли участие в весеннем общегородском среднике. На уборку Нижнекамских улиц вышли работники завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. В течение двух дней сотрудники ТАИФ-НК подметали бордюры и близлежащую территорию, закрепленную за предприятием – это самый сложный этап работ, так как нужно было убрать весь песок, который скопился за зиму.

Привести в порядок участки магистральных и внутренних дорог города решили в три этапа: на прошлой неделе сотрудники ОАО "ТАИФ-НК" раскидали снег и собрали крупный мусор, в этот раз подмели песок и расчистили газоны. Завершающий этап запланирован на 25 и 26 апреля где предстоит побелить деревья, столбы и бордюры.

Партнерский материал

