Казанские истории от «Том Сойер-феста»

Сегодня в Казани «Кольцо» открылась тематическая фотовыставка «Как любить город не только на словах». Экспозиция рассказывает о волонтерском движении по сохранению исторической городской среды «Том Сойер-фест». На фотографиях — жилые деревянные дома Казани до помощи волонтеров и после ремонта фасадов томсойеровцами. Здесь же «портреты» семи домов, которые волонтеры будут обновлять в этом году. После открытия фотоэкспозиции состоялась экскурсия по центру Казани.