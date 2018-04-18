Казанские истории от «Том Сойер-феста»

Сегодня в Казани «Кольцо» открылась тематическая фотовыставка «Как любить город не только на словах». Экспозиция рассказывает о волонтерском движении по сохранению исторической городской среды «Том Сойер-фест». На фотографиях — жилые деревянные дома Казани до помощи волонтеров и после ремонта фасадов томсойеровцами. Здесь же «портреты» семи домов, которые волонтеры будут обновлять в этом году. После открытия фотоэкспозиции состоялась экскурсия по центру Казани.
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